Как сообщалось ранее, Тулси Габбард, директор Национального разведывательного управления, координирующего деятельность американских спецслужб, объявила о своей отставке. В ее заявлении говорится, что причины носят личный характер: у мужа Габбард Авраама Уильямса диагностирована редкая форма онкологического заболевания — рак костей. По ее словам, она не может оставить супруга в столь тяжелый период и потому вынуждена отказаться от должности, требующей полной самоотдачи. Трамп сообщил на своей платформе Truth Social, что исполняющим обязанности директора национальной разведки назначается первый заместитель директора Аарон Лукас — бывший офицер и аналитик ЦРУ, работавший в Совете национальной безопасности в период первого президентского срока Трампа. Трамп отметил, что Габбард проделала «отличную работу», однако, учитывая диагноз мужа, она «по праву хочет быть рядом с ним и поддержать его в этой тяжелой борьбе».

Однако агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что отставка Габбард была вызвана отнюдь не личными причинами: президент Дональд Трамп сам вынудил ее уйти. «Ее вынудили покинуть Белый дом, — заявил источник, знакомый с обстоятельствами ухода Габбард. — Белый дом был недоволен ею уже довольно долго». По словам двух источников, осведомленных о ходе внутренних обсуждений, в прошлом месяце Трамп интересовался у членов кабинета, стоит ли ему заменить Габбард. Она не присутствовала на совещаниях Трампа с ключевыми советниками по национальной безопасности, посвященных важнейшим вопросам внешней политики, в том числе военной операции США, в результате которой был свергнут президент Венесуэлы Николас Мадуро, войне с Ираном и положению дел на Кубе. Когда в конце прошлого лета на исходе 12-дневной войны между Израилем и Ираном американские стратегические бомбардировщики нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Фордо, сбросив на него глубинные бомбы, Пентагон и Белый дом заявили о его полном уничтожении. Тем не менее Габбард отнеслась к этим заявлениям с осторожностью, признав, что не уверена в уничтожении иранских запасов обогащенного урана. Скептицизм она проявляла и в отношении ядерных амбиций Ирана в целом.

Трамп заявил, что Габбард ошиблась в своей оценке, утверждая об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия. Это стало первым публичным проявлением разногласий между ними. Спустя несколько недель Габбард предприняла попытку вернуть расположение президента, публично призвав к судебному преследованию Барака Обамы и ряда высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности из его администрации. По ее утверждению, они участвовали в «изменническом заговоре», цель которого — сфабриковать доказательства вмешательства России в выборы 2016 года в пользу Трампа. Обама отверг эти обвинения, которые, по всей видимости, были призваны удовлетворить стремление Трампа к «возмездию» политическим оппонентам. Кроме того, в этом году Габбард вызвала возмущение в демократических кругах, появившись на месте рейда ФБР по изъятию бюллетеней президентских выборов 2020 года. Этот шаг явно выходил за рамки ее преимущественно разведывательных полномочий, однако стал очередным свидетельством того, что сохранение хороших отношений с Трампом остается для нее приоритетом.

По словам источника, среди причин недовольства Габбард фигурировала и деятельность ее целевой группы, известной как Группа инициатив директора. В ее задачи входили рассекречивание документов, связанных с гибелью президента Джона Ф. Кеннеди, проверка безопасности избирательных машин и изучение происхождения COVID-19. Отдельным источником разногласий стало решение Габбард в августе прошлого года лишить допуска к секретным материалам 37 действующих и бывших американских чиновников — шаг, в результате которого была раскрыта личность разведчика, работавшего под прикрытием за рубежом. Габбард инициировала ряд мер, представленных ею как борьба с политизацией разведывательного сообщества, и поддержала лишение допуска к секретным данным бывших сотрудников спецслужб, в том числе экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Как отмечают американские СМИ, очевидное отстранение Габбард от принятия ключевых решений в сфере национальной безопасности подтвердило правоту тех, кто изначально сомневался в ее профессиональной пригодности для должности, предполагающей надзор за 18 разведывательными агентствами.

Ее назначение после победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года вызвало критику: оппоненты указывали на то, что Габбард транслировала кремлевские нарративы о войне России против Украины, а также на ее встречу с бывшим сирийским диктатором Башаром Асадом в 2017 году, в ходе которой она заявила ему, что Сирия «не является врагом Соединенных Штатов». Ранее Хиллари Клинтон высказывала предположение, что Габбард — бывшая демократка, покинувшая партию в 2022 году, — находится под «опекой» России. Напомним, Тулси Габбард, подполковник Национальной гвардии США, дважды проходившая службу на Ближнем Востоке и не имевшая официального опыта в разведке, в 2017 году была внесена в черный список официального Баку за незаконный визит на оккупированные тогда территории Азербайджана в составе группы американских конгрессменов. Поездку организовал и профинансировал Американский национальный комитет армян (ANCA). После встречи в Ереване с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном группа, в которую входила Габбард, вылетела в Ханкенди на военном вертолете. Конгрессмены также посетили Шушу, где открыто выразили поддержку армянскому сепаратистскому режиму. Габбард также фигурирует в базе данных украинской организации «Миротворец», внесшей ее в свой список в 2022 году за поддержку кремлевской риторики и оправдание военной агрессии. В январе 2025 года в ходе публичных слушаний в Сенате по ее кандидатуре на пост директора национальной разведки Габбард ответила на вопросы о своей скандальной поездке в Дамаск и встрече с Асадом. В защиту своего визита она заявила, что США «могут многое извлечь, отправившись на место, — общаясь, слушая и встречаясь напрямую с людьми, будь то противники или союзники». Во вступительном слове она также подчеркнула, что не испытывает «ни малейших симпатий ни к Асаду, ни к Каддафи, ни к какому-либо иному диктатору», и добавила, что «не проронила слез по поводу падения режима Асада» в декабре, когда вооруженные повстанцы взяли Дамаск. «Но теперь Сирией руководит аш-Шараа — исламистский экстремист», — добавила она.