Каспарова объявили в международный розыск

Следователи объявили 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в международный розыск по обвинению в «оправдании терроризма и нарушении деятельности иноагента». Об этом сообщает ТАСС. Согласно документам, федеральный и межгосударственный поиск инициирован специальным циркуляром (распоряжением).

В феврале этого года Каспарову предъявили заочные обвинения по «двум эпизодам неисполнения обязанностей иностранного агента».

В конце декабря 2025 года Каспарова заочно арестовали по обвинению, связанному с «публичными призывами к терроризму». Мосгорсуд признал решение законным и отклонил апелляционную жалобу. Ему заочно назначили два месяца заключения под стражу.