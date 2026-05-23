Россия запретила армянский алкоголь

В России приостановили продажу вина и коньяка армянских производителей «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом «Шахназарян».
Речь идет о следующих напитках: вино ординарное сортовое красное полусладкое «Гетап Вернашен» (11% спирта, 0,75 л); вино ординарное сортовое белое сухое «Веди Алко» Харджи, Т3 «Легенды Arni» (12% спирта, 0,75 л); коньяк ординарный пятилетний «Армянский коньяк 5 звезд» (40% спирта, 0,5 л); семилетний коньяк «Шахназарян ХО» (40% спирта, 0,5 л).
В Роспотребнадзоре установили, что продукция «не соответствует обязательным требованиям».