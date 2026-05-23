Украинцы уничтожают логистику российской армии

Силы обороны Украины в течение последних месяцев значительно усилили удары средней дальности и операции по блокированию воздушного пространства на временно оккупированных территориях. Это значительно усложняет логистику войск РФ, отмечают аналитики Американского института изучения войны (ISW).

21 мая глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, которым ограничил движение грузовых автомобилей на участке трассы М-14 Мариуполь - Бердянск - Мелитополь - Геническ. Это основной наземный маршрут, соединяющий Россию и оккупированный Крым.

Опубликованные в Сети видео показывают последствия серии недавних украинских ударов по российским военным грузовикам вдоль автомагистрали М-14, а также на H-20 Мариуполь-Донецк - еще одной трассы, на которой Силы обороны активно перехватывают транспорт в последние недели.

ISW фиксирует усиление украинских ударов против российской наземной логистики (ground lines of communication - GLOC) на оккупированной территории Украины, что вызывает цепные последствия на поле боя и тормозит продвижение российских войск.

Аналитики отмечают, что решение Сальдо ограничить движение по шоссе М-14 свидетельствует о том, что удары Украины сделали перевозки по этому маршруту гораздо опаснее, и, они, вероятно, повлияют на российскую логистику на оккупированной территории.