Арестованный в Турции аль-Саади хотел убить дочь Трампа

По данным издания, у террориста был обнаружен детальный план флоридского дома Иванки Трамп, а сам он принес «клятву» убить ее.

«После того как Касем был убит, аль-Саади ходил и говорил: «Нам нужно убить Иванку, чтобы сжечь дом Трампа так же, как он сжег наш дом», – рассказал изданию Антифад Канбар, бывший заместитель военного атташе в посольстве Ирака в Вашингтоне. Информацию о заговоре с целью убийства Иванки Трамп подтвердил и второй источник.

Выяснилось, что аль-Саади также опубликовал в социальной сети X карту с указанием элитного района во Флориде, где Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер владеют домом стоимостью 24 миллиона долларов. Публикацию сопровождала прямая угроза на арабском языке: «Я говорю американцам: посмотрите на этот снимок и знайте, что ни ваши дворцы, ни секретная служба вас не защитят. В настоящее время мы находимся на стадии слежки и анализа. Я же говорил вам, наша месть – это лишь вопрос времени».

Согласно данным Министерства юстиции США, Мохаммад аль-Саади является высокопоставленной фигурой в ирано-иракских террористических кругах. Он был арестован в Турции 15 мая и впоследствии экстрадирован в США, где американские федеральные власти предъявили ему обвинения в причастности к 18 нападениям и попыткам терактов по всей Европе и Соединенным Штатам.

По информации минюста, обвиняемый координировал атаки против американских и еврейских объектов, совершенные в ответ на текущий конфликт на Ближнем Востоке.