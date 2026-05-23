USD 1.7000
EUR 1.9746
RUB 2.3867
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Время больше не на стороне России

Заявила эстонская разведка
12:10 1442

У российского лидера Владимира Путина остается все меньше времени, чтобы навязать Украине свои условия в войне, поскольку ситуация на фронте зашла в тупик, а внутри РФ усиливаются экономические и социальные проблемы.

Такую оценку дал CNN руководитель Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин. По его словам, в течение ближайших четырех-пяти месяцев Путин может потерять возможность вести переговоры «с позиции силы». «Время не в пользу России», - заявил Росин.

По словам главы эстонской разведки, в Кремле уже не говорят о «тотальной победе», поскольку российская армия не демонстрирует значительных успехов на поле боя, несмотря на огромные потери.

Он отметил, что Москва теряет больше военных, чем способна набрать. В то же время продвижение российских сил в последнее время практически остановилось.

По данным аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за два года до января российские войска продвигались в среднем на 70 метров в день, при этом ежедневно погибало или получало ранения около 1 000 солдат.

Отдельно Росин обратил внимание на роль дронов в войне. По его мнению, именно массовое использование беспилотников с обеих сторон не позволяет осуществлять масштабные механизированные прорывы на фронте.

В эстонской разведке считают, что для серьезного усиления наступления России Кремлю пришлось бы объявлять новую волну мобилизации. Однако такой шаг может создать риски для внутренней стабильности самой РФ.

«Они (власти России) очень обеспокоены внутренней стабильностью, очень тщательно следят за ней... Это не то решение, которое они приняли бы очень легко», - отметил Росин.

Он напомнил, что предыдущая частичная мобилизация в 2022 году вызвала волну протестов и массовый выезд россиян за границу.

Дополнительное давление на Кремль создают санкции, большие расходы на войну и удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. По словам Росина, украинские дроны уже нанесли российскому энергетическому сектору ущерб на миллиарды долларов.

Он также отметил, что война все сильнее ощущается и внутри самой России. В частности, после атак дронов на Москву для россиян стало очевидно, что «война приближается, война уже дома».

Отдельной проблемой для Кремля становятся военные, которые возвращаются с фронта. По словам Росина, они привозят с собой насилие, психологические травмы и криминализацию общества. Он добавил, что некоторые из них присоединяются к организованным преступным группировкам.

Несмотря на это, глава эстонской разведки пока не видит признаков масштабного бунта в России из-за жесткого контроля спецслужб. В то же время он предположил, что подобные системы могут выглядеть стабильными только внешне.

«Я действительно не вижу уличной революции в настоящее время, но иногда такие системы очень пустые изнутри, и, если что-то случится, это произойдет очень быстро, и мы все будем удивлены», - подытожил он.

Армения делает России больно
Армения делает России больно Заявил Лавров
13:27 317
На Кубу приехал «захватчик» Мадуро
На Кубу приехал «захватчик» Мадуро
13:12 251
В ООН обвинили Россию в фейках и провокации
В ООН обвинили Россию в фейках и провокации
12:58 600
Время больше не на стороне России
Время больше не на стороне России Заявила эстонская разведка
12:10 1443
Под бакинским небом, которое испытывало…
Под бакинским небом, которое испытывало… Наш репортаж
12:00 1278
Участника теракта в Анкаре поймали в Сирии
Участника теракта в Анкаре поймали в Сирии
11:48 856
«Чужие» в квартирах: откуда они берутся и что с ними делать?
«Чужие» в квартирах: откуда они берутся и что с ними делать?
11:00 2697
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу?
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу? горячая тема; все еще актуально
22 мая 2026, 20:55 3609
Арестованный в Турции аль-Саади хотел убить дочь Трампа
Арестованный в Турции аль-Саади хотел убить дочь Трампа
11:39 1543
Украинцы уничтожают логистику российской армии
Украинцы уничтожают логистику российской армии
11:18 1795
Она поддерживала Башара Асада, даже незаконно въезжала в Карабах…
Она поддерживала Башара Асада, даже незаконно въезжала в Карабах… ТРАМП ЗАСТАВИЛ ТУЛСИ ГАББАРД УЙТИ В ОТСТАВКУ?
10:09 3286

ЭТО ВАЖНО

Армения делает России больно
Армения делает России больно Заявил Лавров
13:27 317
На Кубу приехал «захватчик» Мадуро
На Кубу приехал «захватчик» Мадуро
13:12 251
В ООН обвинили Россию в фейках и провокации
В ООН обвинили Россию в фейках и провокации
12:58 600
Время больше не на стороне России
Время больше не на стороне России Заявила эстонская разведка
12:10 1443
Под бакинским небом, которое испытывало…
Под бакинским небом, которое испытывало… Наш репортаж
12:00 1278
Участника теракта в Анкаре поймали в Сирии
Участника теракта в Анкаре поймали в Сирии
11:48 856
«Чужие» в квартирах: откуда они берутся и что с ними делать?
«Чужие» в квартирах: откуда они берутся и что с ними делать?
11:00 2697
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу?
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу? горячая тема; все еще актуально
22 мая 2026, 20:55 3609
Арестованный в Турции аль-Саади хотел убить дочь Трампа
Арестованный в Турции аль-Саади хотел убить дочь Трампа
11:39 1543
Украинцы уничтожают логистику российской армии
Украинцы уничтожают логистику российской армии
11:18 1795
Она поддерживала Башара Асада, даже незаконно въезжала в Карабах…
Она поддерживала Башара Асада, даже незаконно въезжала в Карабах… ТРАМП ЗАСТАВИЛ ТУЛСИ ГАББАРД УЙТИ В ОТСТАВКУ?
10:09 3286
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться