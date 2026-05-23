Время больше не на стороне России

Такую оценку дал CNN руководитель Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин. По его словам, в течение ближайших четырех-пяти месяцев Путин может потерять возможность вести переговоры «с позиции силы». «Время не в пользу России», - заявил Росин.

У российского лидера Владимира Путина остается все меньше времени, чтобы навязать Украине свои условия в войне, поскольку ситуация на фронте зашла в тупик, а внутри РФ усиливаются экономические и социальные проблемы.

По словам главы эстонской разведки, в Кремле уже не говорят о «тотальной победе», поскольку российская армия не демонстрирует значительных успехов на поле боя, несмотря на огромные потери.

Он отметил, что Москва теряет больше военных, чем способна набрать. В то же время продвижение российских сил в последнее время практически остановилось.

По данным аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за два года до января российские войска продвигались в среднем на 70 метров в день, при этом ежедневно погибало или получало ранения около 1 000 солдат.

Отдельно Росин обратил внимание на роль дронов в войне. По его мнению, именно массовое использование беспилотников с обеих сторон не позволяет осуществлять масштабные механизированные прорывы на фронте.

В эстонской разведке считают, что для серьезного усиления наступления России Кремлю пришлось бы объявлять новую волну мобилизации. Однако такой шаг может создать риски для внутренней стабильности самой РФ.

«Они (власти России) очень обеспокоены внутренней стабильностью, очень тщательно следят за ней... Это не то решение, которое они приняли бы очень легко», - отметил Росин.

Он напомнил, что предыдущая частичная мобилизация в 2022 году вызвала волну протестов и массовый выезд россиян за границу.

Дополнительное давление на Кремль создают санкции, большие расходы на войну и удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. По словам Росина, украинские дроны уже нанесли российскому энергетическому сектору ущерб на миллиарды долларов.

Он также отметил, что война все сильнее ощущается и внутри самой России. В частности, после атак дронов на Москву для россиян стало очевидно, что «война приближается, война уже дома».

Отдельной проблемой для Кремля становятся военные, которые возвращаются с фронта. По словам Росина, они привозят с собой насилие, психологические травмы и криминализацию общества. Он добавил, что некоторые из них присоединяются к организованным преступным группировкам.

Несмотря на это, глава эстонской разведки пока не видит признаков масштабного бунта в России из-за жесткого контроля спецслужб. В то же время он предположил, что подобные системы могут выглядеть стабильными только внешне.

«Я действительно не вижу уличной революции в настоящее время, но иногда такие системы очень пустые изнутри, и, если что-то случится, это произойдет очень быстро, и мы все будем удивлены», - подытожил он.