Индейцы устроили войну

В Колумбии в результате кровавого земельного спора между группами коренных жителей погибли 7 человек, более 100 получили ранения, сообщает AFP.

Столкновение между народами мисак и наса произошло в четверг в неспокойном регионе Каука на юго-западе Колумбии.

По данным местных властей, четверо погибших были членами народа мисак, двое — народа наса, а тело еще одного человека не опознано.

Еще 110 человек получили ранения, сообщил пресс-секретарь губернатора региона. Члены общины Мисак в отчаянии рыдали, когда получали тело Луиса Энрике, лидера общины и губернатора заповедника коренных народов в сельской местности муниципалитета Сильвия.

На видеозаписях, распространяемых в социальных сетях, запечатлены ожесточенные столкновения с применением палок и камней, на земле лежат окровавленные тела, а у некоторых мужчин в руках дробовики.

Армия развернула войска в этом районе. На землях коренных жителей кауки процветают незаконные плантации коки, и этот регион регулярно становится местом похищений людей и нападений партизанских группировок.

Хотя территориальные споры коренных народов в Колумбии - обычное дело, они редко заканчиваются смертельными столкновениями.