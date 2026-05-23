USD 1.7000
EUR 1.9746
RUB 2.3867
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Индейцы устроили войну

12:32 922

В Колумбии в результате кровавого земельного спора между группами коренных жителей погибли 7 человек, более 100 получили ранения, сообщает AFP.

Столкновение между народами мисак и наса произошло в четверг в неспокойном регионе Каука на юго-западе Колумбии.

По данным местных властей, четверо погибших были членами народа мисак, двое — народа наса, а тело еще одного человека не опознано.

Еще 110 человек получили ранения, сообщил пресс-секретарь губернатора региона. Члены общины Мисак в отчаянии рыдали, когда получали тело Луиса Энрике, лидера общины и губернатора заповедника коренных народов в сельской местности муниципалитета Сильвия.

На видеозаписях, распространяемых в социальных сетях, запечатлены ожесточенные столкновения с применением палок и камней, на земле лежат окровавленные тела, а у некоторых мужчин в руках дробовики.

Армия развернула войска в этом районе. На землях коренных жителей кауки процветают незаконные плантации коки, и этот регион регулярно становится местом похищений людей и нападений партизанских группировок.

Хотя территориальные споры коренных народов в Колумбии - обычное дело, они редко заканчиваются смертельными столкновениями.

Армения делает России больно
Армения делает России больно Заявил Лавров
13:27 320
На Кубу приехал «захватчик» Мадуро
На Кубу приехал «захватчик» Мадуро
13:12 252
В ООН обвинили Россию в фейках и провокации
В ООН обвинили Россию в фейках и провокации
12:58 600
Время больше не на стороне России
Время больше не на стороне России Заявила эстонская разведка
12:10 1443
Под бакинским небом, которое испытывало…
Под бакинским небом, которое испытывало… Наш репортаж
12:00 1279
Участника теракта в Анкаре поймали в Сирии
Участника теракта в Анкаре поймали в Сирии
11:48 856
«Чужие» в квартирах: откуда они берутся и что с ними делать?
«Чужие» в квартирах: откуда они берутся и что с ними делать?
11:00 2699
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу?
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу? горячая тема; все еще актуально
22 мая 2026, 20:55 3610
Арестованный в Турции аль-Саади хотел убить дочь Трампа
Арестованный в Турции аль-Саади хотел убить дочь Трампа
11:39 1544
Украинцы уничтожают логистику российской армии
Украинцы уничтожают логистику российской армии
11:18 1797
Она поддерживала Башара Асада, даже незаконно въезжала в Карабах…
Она поддерживала Башара Асада, даже незаконно въезжала в Карабах… ТРАМП ЗАСТАВИЛ ТУЛСИ ГАББАРД УЙТИ В ОТСТАВКУ?
10:09 3286

ЭТО ВАЖНО

Армения делает России больно
Армения делает России больно Заявил Лавров
13:27 320
На Кубу приехал «захватчик» Мадуро
На Кубу приехал «захватчик» Мадуро
13:12 252
В ООН обвинили Россию в фейках и провокации
В ООН обвинили Россию в фейках и провокации
12:58 600
Время больше не на стороне России
Время больше не на стороне России Заявила эстонская разведка
12:10 1443
Под бакинским небом, которое испытывало…
Под бакинским небом, которое испытывало… Наш репортаж
12:00 1279
Участника теракта в Анкаре поймали в Сирии
Участника теракта в Анкаре поймали в Сирии
11:48 856
«Чужие» в квартирах: откуда они берутся и что с ними делать?
«Чужие» в квартирах: откуда они берутся и что с ними делать?
11:00 2699
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу?
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу? горячая тема; все еще актуально
22 мая 2026, 20:55 3610
Арестованный в Турции аль-Саади хотел убить дочь Трампа
Арестованный в Турции аль-Саади хотел убить дочь Трампа
11:39 1544
Украинцы уничтожают логистику российской армии
Украинцы уничтожают логистику российской армии
11:18 1797
Она поддерживала Башара Асада, даже незаконно въезжала в Карабах…
Она поддерживала Башара Асада, даже незаконно въезжала в Карабах… ТРАМП ЗАСТАВИЛ ТУЛСИ ГАББАРД УЙТИ В ОТСТАВКУ?
10:09 3286
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться