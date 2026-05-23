В ООН обвинили Россию в фейках и провокации

Представитель Дании Кристина Маркус Лассен заявила на инициированном Россией заседании Совбеза ООН, что не верит в версию России об ударе по студенческому общежитию в оккупированной части Луганской области Украины .

Представитель России Василий Небензя заявил, что это было «военным преступлением», а удар был «неслучайным».

Лассен указала на тот факт, что на оккупированных украинских территориях нет свободных СМИ, беспрепятственного доступа для независимых международных журналистов и международных гуманитарных организаций.

Представитель Дании добавила, что Россию надо привлечь к ответственности за совершенные ею преступления.

Представительница Латвии Санита Павлюта-Десландес также обвинила Россию во лжи. По ее словам, Кремль не в первый раз прибегает к тактике дезинформации, приводя недоказанные утверждения как доказанный факт.

«Россия придумывает предлоги, затягивает время, целенаправленно подрывая любые усилия, созданные для обеспечения мира. Латвия же только опирается на факты, а не на какие-то предположения», – заметила Павлюта-Десландес.