На Кубу приехал «захватчик» Мадуро

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время секретного визита в Гавану устроил демонстративную акцию давления на кубинское руководство. Он привел на переговоры оперативника, который принимал непосредственное участие в захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Редкая встреча американской разведки с высокопоставленными чиновниками Кубы прошла на прошлой неделе. Рэтклифф появился не один, а взял с собой одного из ключевых исполнителей миссии по захвату Николаса Мадуро. Это стало настоящим шоком для принимающей стороны, говорят источники журналистов.

По данным источников, директор ЦРУ настойчиво представил кубинцам лидера боевой группы. Рэтклифф отметил, что именно этот человек ликвидировал представителей Кубы в Венесуэле в начале этого года.

Во время операции по захвату Мадуро, по некоторым данным, погибли 32 кубинских военных, а также офицеры кубинской полиции и персонал, охранявшие венесуэльского лидера.