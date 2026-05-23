Армения делает России больно

Армению пытаются «втянуть в антироссийский лагерь» с целью «сделать России как можно больнее». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Запад пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас он это делает с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную», - сказал Лавров, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

По его словам, все это делается лишь с одной целью: «не допустить сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы и цивилизации».