Дроны радикально меняют характер войны. Под угрозой сухопутный коридор в Крым

Дроны коренным образом меняют ход российско-украинской войны, которая продолжается уже пятый год. И, похоже, Украина вновь опередила Россию в сфере беспилотных технологий. Сейчас в распоряжении Командования беспилотных систем ВСУ имеется широкий спектр дронов — как для борьбы в воздухе с российскими ударными аппаратами типа «Шахед», так и для остановки продвижения российских войск на земле. Благодаря масштабной либерализации в сфере производства беспилотников в Украине множество частных компаний сегодня выпускают аппараты с дальностью полета от нескольких до двух тысяч километров. Если раньше украинская армия могла наносить удары дронами ближнего радиуса действия на глубину 10–15 километров от линии фронта, то теперь эта дистанция значительно увеличилась. Беспилотники с дальностью 80–100 километров позволяют держать под постоянным огнем маршруты снабжения российской армии, которые до недавнего времени считались безопасными.

С середины апреля украинские войска с помощью дронов среднего радиуса действия взяли под огневой контроль сухопутный коридор между Россией и Крымом. В начале мая в интернете появились первые сообщения о том, что ВСУ активно уничтожают российские цели на трассе Таганрог — Джанкой, проходящей из России вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Геническ в аннексированный Крым. Это альтернативный сухопутный маршрут до полуострова, наряду с Крымским мостом. Дорога находится всего в 100–160 километрах от линии фронта. Российские силы использовали ее для переброски резервов, техники, боеприпасов и топлива. До недавнего времени эта трасса была недосягаема для Украины, что позволяло российской армии беспрепятственно снабжать группировку в Крыму. Однако за последние месяцы ВСУ увеличили дальность полета своих дронов, после чего на трассе начали массово загораться военные грузовики и бензовозы. С начала мая движение по этому маршруту стало настолько рискованным, что Z-блогеры начали бить тревогу, заявляя, что сухопутный коридор в Крым фактически перешел под контроль Украины. По последним данным, российское командование запретило движение военных грузов по этому маршруту, а контрольно-пропускной пункт «Джанкой» на въезде в Крым для подобного транспорта закрыли. Результат не заставил себя долго ждать: на полуострове начался дефицит топлива, были введены ограничения на его продажу. Ситуацию прокомментировал волонтер, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Он подтвердил, что операция по подрыву российской логистики будет продолжена, и отметил, что на 2026 год минобороны заключило рекордное количество контрактов на поставку дронов класса Middle Strike с дальностью более 50 километров.

Следует отметить, что до появления дронов среднего радиуса действия украинская армия могла наносить артиллерийские удары максимум на глубину 30 километров от линии фронта. Причем это было сопряжено с риском, поскольку артиллерию приходилось подтягивать ближе к передовой. Кроме того, огневой контроль с помощью артиллерии зависит от погоды, работы разведывательных дронов, контрбатарейных систем и других факторов, поэтому он не всегда может быть стабильным. Дроны же позволяют обеспечивать непрерывный огневой контроль на глубину 80–100 километров, особенно в ясную погоду. Это часть технологического противостояния, которое коренным образом меняет ход войны. Военные аналитики отмечают, что с учетом данного фактора боевые действия постепенно переходят на новый уровень. Производство украинских беспилотников разных типов выходит на проектные мощности, их качество и ударные возможности быстро растут, и Россия ощущает это уже не только на линии фронта, но и в глубоком тылу. Как пишет Илья Абишев, военный обозреватель Би-би-си, появление у ВСУ большого количества недорогих, но эффективных средств поражения позволяет решать сразу три взаимосвязанные задачи: насыщать дронами общевойсковые подразделения, что помогает им успешнее отражать российские атаки на линии боестолкновения и снижает нагрузку на Силы беспилотных систем (СБС);

высвободившиеся и усиленные СБС начинают активнее работать на большой глубине — на 100 километров от передовой и более, атакуя любые цели и круглосуточно подавляя коммуникации;

параллельно наращиваются удары дальнобойными БПЛА по российским военным и промышленным объектам за сотни и тысячи километров от украинской границы, что не только оказывает психологическое воздействие, но и наносит серьезный материальный ущерб. Результаты видны невооруженным глазом: атаки украинских дронов на заводы и нефтебазы стали обычным явлением по всей европейской части России, а продвижение российской армии в Украине практически повсеместно застопорилось. При этом Москва пока не демонстрирует готовности менять курс или приоритеты, и российская армия продолжает попытки удерживать инициативу и наступать на разных участках фронта.

Но может ли она вести боевые действия прежними методами, ничего кардинально не меняя? На конец мая 2026 года война в Украине остается в основном позиционной, но с постоянными локальными наступлениями России на нескольких направлениях, особенно в районе Константиновки, Лимана и Покровска в Донецкой области, а также на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Темпы продвижения российской армии даже там, где ей это удается, резко снизились по сравнению с прошлым годом, несмотря на по-прежнему высокий уровень потерь. Следует отметить, что весенне-летняя наступательная кампания российской армии, которая длится уже почти два месяца, в сравнении с предыдущими годами либо не принесла продвижения вовсе, либо дала минимальные локальные результаты. Причем территории, занятые Россией за последние месяцы, значительно меньше тех, что украинская армия освободила в ходе локальных контратак. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что с начала года ВСУ освободили около 490 квадратных километров. Тем не менее российское военное командование продолжает рапортовать об успехах. «20-я армия, завершив освобождение Луганской народной республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области», — заявил 16 мая начальник российского Генштаба Валерий Герасимов после инспекции группировки «Запад». Он, в частности, утверждал, что российские войска захватили важный населенный пункт Боровая на берегу Оскола и заняли 85% Лимана к северо-западу от Славянска. «Герасимов наступает быстрее, чем российская армия», — иронизируют многие, включая российских провоенных блогеров. «Отсутствие хоть какой-то реакции на ситуацию с Купянском и соседним Купянском-Узловым дало понять, что так можно и дальше. Скоро по отчетам Харьков возьмем», — пишет «Военный осведомитель». В действительности Боровая, как и ранее «освобожденный», по версии российского Генштаба, Купянск, находятся под полным контролем ВСУ, а в Лимане российским войскам удалось закрепиться лишь на окраинах. За последние недели ни независимые исследователи, ни российские источники, не подчиненные Кремлю, не фиксируют существенных изменений линии фронта. То, с какой настойчивостью и несмотря на высокие потери российская армия пыталась наступать последние два года, могло создать впечатление, что она не слишком дорожит личным составом. На самом деле это не совсем так. Сейчас российское командование в целом старается беречь костяк армии — профессиональных военных и мобилизованных, переживших тяжелые бои 2022–2024 годов. А вот пополнять штурмовые подразделения, где риск погибнуть в первом же бою крайне высок, продолжают в основном плохо подготовленными гражданскими, привлеченными большими выплатами по контракту, заключенными, а также теми, кто по разным причинам оказался нежелателен для начальства. В отличие от плохо подготовленных новобранцев, военнослужащие, имеющие боевой опыт и ценную военную специальность, в большинстве случаев занимают более безопасные позиции — на некотором удалении от зоны поражения (kill-zone), где нахождение на открытой местности почти неизбежно приводит к гибели. Речь идет прежде всего об офицерах, сержантах и солдатах, умеющих работать со сложной техникой: артиллеристах, связистах, механиках-водителях, операторах беспилотников, радиолокационных станций и пусковых установок ПВО, специалистах радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, инженерах, техниках и других. Однако с появлением у ВСУ большого количества новых дронов, способных наносить удары на значительной глубине, зона поражения стремительно расширяется. Силы беспилотных систем ведут охоту на российскую инфраструктуру на расстоянии 100 километров и более от линии фронта. Такого количества видеозаписей от первого лица (причем высокого качества) с ударами по технике и объектам в предыдущие годы не было. Очевидцы рассказывают, что, если раньше украинские операторы дальнобойных дронов выбирали только крупные и дорогостоящие цели, такие как радары и пусковые установки, то теперь они атакуют все подряд, включая небольшие и одиночные объекты.

Российский телеграм-канал «Молот ведьм» пишет, что к лету ожидается увеличение ударов новых украинских дронов по логистическому транспорту, и в зоне поражения окажутся все основные дороги на расстоянии до 150 километров от линии фронта. Среди новых дронов средней дальности, стоящих на вооружении ВСУ и способных поражать цели на расстоянии 100 километров и более, российские военные выделяют четыре наиболее опасных типа. Это Hornet американской компании Swift Beat, которому россияне дали прозвище «Марсианин-2»; HX-2 Karma — барражирующий боеприпас немецкой компании Helsing; RAM-2X — дрон совместного производства европейской UMO Group и ее украинского подразделения, который в конце апреля поразил вертолеты Ми-17 и Ми-28 в Воронежской области, в 150 километрах от границы; а также «Б-2 70/125» — украинский дрон компании Atma Sky с увеличенной дальностью до 400 километров. Все эти аппараты отличаются высокой скоростью, бесшумностью, устойчивостью к помехам, способностью распознавать и автоматически захватывать цель. Они могут управляться как в режиме FPV, так и с использованием автопилота на базе искусственного интеллекта. Российская армия также располагает ударными дронами средней дальности — «Ланцет», «Скальпель», «Молния», «Клин», «Куб» и другими. Некоторые из них обладают неплохими характеристиками, однако российская промышленность не способна производить их в таких объемах, как Украина и ее союзники. Кроме того, Киев имеет преимущество в инфраструктуре, обеспечивающей работу беспилотных систем. Помимо Starlink, вдоль линии фронта развернута сеть мобильной связи, используются защищенные радиоканалы и многочисленные дроны-ретрансляторы. Украинские операторы могут быстро получать и обрабатывать разведданные, анализировать информацию и управлять беспилотниками, находясь далеко в тылу. Можно ли утверждать, что нынешние методы российской армии исчерпали себя и ситуация для нее становится угрожающей? Судя по настроениям значительной части российских блогеров, еще недавно выступавших за продолжение войны, на этот вопрос можно ответить утвердительно. Другая часть провоенной аудитории считает, что положение еще можно исправить: необходимо срочно и массово разрабатывать и внедрять средства противодействия украинским и западным технологиям. Но для этого, по их мнению, российскому военно-политическому руководству нужно осознать всю серьезность происходящего.