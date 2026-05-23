Новые удары по Новороссийску и Перми

В ночь на 23 мая украинские беспилотники нанесли удары по двум нефтяным объектам в Новороссийске и химическому заводу в Пермском крае. В результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар, пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.

О ночной атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Видео последствий удара публикуют мониторинговые каналы. Согласно OSINT-анализу ASTRA, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». По данным ASTRA, дым после удара также поднимался и над нефтеналивным терминалом «Шесхарис» — конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае.

Две промплощадки — «Грушовая» и «Шесхарис» — расположены в 12 км друг от друга и входят в крупнейший на юге России перевалочный комплекс АО «Черномортранснефть». Терминал обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Атаке также подверглось промышленное предприятие в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин. «По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет», — заявил он. По некоторым данным, под удар мог попасть химический комплекс «АКМ» компании «Метафракс» в городе Губаха, специализирующийся на производстве аммиака, карбамида и меламина.