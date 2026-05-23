Состав сборной Азербайджана: впервые футболистов «Сабаха» больше, чем игроков «Карабаха»

Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу для участия в сборе и товарищеских матчах против Мальты (5 июня) и Сан-Марино (9 июня).

Айхан Аббасов вызвал в национальную команду 28 игроков:

вратари - Рза Джафаров («Габала»), Шахрудин Магомедалиев («Карабах»), Эмиль Балаев («Нефтчи»);

полевые игроки - Рахман Дашдамиров, Теллур Муталлимов, Абдулла Хайбуллаев, Алексей Исаев, Хаял Алиев («Сабах»), Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов («Карабах»), Эльвин Бадалов, Эмин Махмудов, Эмиль Сафаров («Нефтчи»), Рахиль Мамедов, Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван»), Сабухи Абдуллазаде, Рустам Ахмедзаде («Сумгаит»), Рагим Садыхов, Айхан Гусейнов («Туран-Товуз»), Гисмят Алыев («Зиря»), Руфат Аббасов («Шамахы»), Вусал Искендерли («Партизани», Албания), Нариман Ахундзаде («Коламбус Крю», США), Махир Эмрели («Кайзерслаутерн», Германия), Ренат Дадашов («Мотор», Польша), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Антон Кривоцук («Тэджон Хана Ситизен», Корея).

Как видим, из чемпионского состава «Сабаха» в сборную вызваны пять футболистов. Из «Карабаха» - четверо. Впервые за очень долгое время или, быть может, вообще впервые футболистов «Сабаха» в национальной команде больше, чем игроков «Карабаха».

К примеру, если сравнивать с мартовским сбором, то тогда из «Карабаха» был также приглашен Муса Гурбанлы. Сейчас его в списке нет. Ну а к сборникам «Сабаха» примкнул Теллур Муталлимов.

Команда соберется в Баку 28 мая. 1 июня подопечные Айхана Аббасова отправятся в австрийское местечко Бад-Вальтерсдорф. Там будет проходить сбор. А матчи состоятся в венгерском Сомбатхее, что примерно в часе езды от места проведения сбора. Обе игры начнутся в 22:00 по бакинскому времени.