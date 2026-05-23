Пришли с обыском в Елисейский дворец

В Елисейском дворце в Париже, где располагается резиденция президента Франции, прошел обыск по делу о коррупции. Об этом сообщает газета Le Monde.

Расследование напрямую не затрагивает президента Франции Эммануэля Макрона. В центре внимания следствия – компания Shortcut Events, более 20 лет занимающаяся организацией крупных государственных церемоний. Среди них – мероприятия по переносу останков выдающихся французских деятелей в Пантеон. Стоимость одной такой церемонии может достигать двух миллионов евро.

Следователи подозревают компанию во взяточничестве, лоббизме, фаворитизме и получении государственных контрактов с нарушением закона.