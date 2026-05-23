Трамп «выбросил» популярного ведущего в мусорный бак

После закрытия передачи The Late Show на телеканале CBS президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное ИИ-видео, в котором он выбрасывает ведущего Стивена Кольбера в мусорный бак.

Кольбер, один из самых заметных критиков Трампа на американском телевидении, вел шоу с 2015 года, сменив Дэвида Леттермана. Финальный выпуск программы вышел в эфир 21 мая.

О закрытии The Late Show CBS объявил ранее, объяснив решение финансовыми причинами. Однако часть зрителей и наблюдателей расценила это как уступку президенту США, который регулярно становился объектом шуток в программе.