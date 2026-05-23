Дрон залетел в Латвию и упал в озеро

В Латвии сообщают о новом инциденте с залетом дрона. Как пишет издание LSM со ссылкой на заявление военных, полиции и очевидцев, дрон не удалось запеленговать заранее, а потому он пролетел вглубь страны, упал и сдетонировал в озере Дриджа, на котором в тот момент рыбачили люди.

«В тот момент я был на озере Дриджа, ловил рыбу. Я увидел, как что-то летит. Сначала я подумал, что это «кукурузник» (легкомоторный самолет). Звук был похож на звук мопеда. Тогда я понял, что что-то не так», - заявляет местный житель.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что находится в контакте со службами, расследующими этот инцидент.

Ранее власти страны неоднократно заявляли о залете в воздушное пространство страны российских дронов.