Галибаф обещает Трампу сокрушение и горечь

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, выступая в Тегеране на встрече с командующим армией Пакистана Асимом Муниром, заявил, что Иран «не пойдет на компромисс в вопросах национальных прав и суверенитета». Об этом сообщает Reuters.

По словам Галибафа, вооруженные силы Ирана «восстановили свой потенциал» за время прекращения огня, и, если США «по глупости возобновят войну», последствия будут «еще более сокрушительными и горькими», чем прежде.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры с Ираном находятся «на грани провала», и допускал возможность военного сценария.