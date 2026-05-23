«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Медведев грубо оскорбляет Пашиняна

15:56 439

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рекомендовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну «уже начинать переговоры о поставках американского СПГ, так как выгоды от участия в ЕАЭС для Армении при переориентации на Европу исчезнут».

«Самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А [Армении]», - написал он.

Медведев добавил, что всем ясен тот факт, что «при переходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку». Поэтому, заявил он, премьеру Армении «приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете».

Медведев также заявил, что «если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит, и за газ придется платить по цене для Европы».

«Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу», - написал он, заявив, что Пашинян «именно это собрался сделать в ближайшее время, так как настойчиво затаскивает свою супердержаву в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС».

