США полностью отстранили Израиль

США практически полностью исключили Израиль из переговоров с Ираном. Об этом изданию The New York Times сообщили два израильских чиновника в сфере обороны на условиях анонимности.

По данным источников, Израиль не участвовал в обсуждениях перед заключением перемирия и узнавал о ходе контактов между Вашингтоном и Тегераном через региональные дипломатические каналы и разведывательные возможности. Как отмечает издание, это резко контрастирует с ситуацией в начале войны, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тесно координировал действия с Дональдом Трампом.

Газета пишет, что подобное дистанцирование может иметь серьезные последствия для влияния Израиля на дальнейший ход переговоров по Ирану.