О бедном дистрибьюторе замолвим слово

С развитием розничного торгового сектора в Азербайджане, в том числе стремительным расширением онлайн-торговли, растут и трудности, с которыми сталкиваются дистрибьюторы. Это делает вопрос пересмотра их прав все более актуальным. Haqqin.az изучил проблемы дистрибьюторов и попытался найти ответы на вопросы, связанные с их решением. Выяснилось, что, несмотря на то что сеть дистрибьюторов формировалась годами, в обеспечении их прав существуют серьезные пробелы: не принят отдельный закон, не разработаны регулирующие правила. Единственный выход — обращаться в суд, что означает дополнительные временные и финансовые потери. Так к какой структуре должны обращаться дистрибьюторы, чтобы получить ответ и добиться решения своих проблем? На этот простой вопрос сложно найти ответ. Картина сложилась следующая: дистрибьюторы остаются без защиты. Министерство экономики, подведомственные ему структуры, Государственный таможенный комитет или другие профильные органы пока не проявляют заинтересованности в обсуждении ситуации с дистрибьюторами и в поиске решений.

Трудности дистрибьюторов Дистрибьюторская деятельность считается одним из ключевых элементов современной торговли. Выступая стратегическим мостом между производителем и покупателем, дистрибьютор обеспечивает вывод на рынок качественного товара. В Азербайджане данная сфера, особенно за последние годы, вышла на профессиональный уровень. Крупные мировые бренды предпочитают работать с местными партнерами, чтобы быстрее выйти на азербайджанский рынок и продвигать свою продукцию на широкой территории. Однако дистрибьюторы сталкиваются с целым рядом проблем, которые напрямую влияют на их деятельность и приводят к экономическим потерям. Они закупают продукцию напрямую у производителей или компаний, тратят сотни тысяч манатов на рекламу и маркетинг, формируют клиентскую базу. Но в самый активный период продаж на рынке появляется другая компания или предприниматель, которые завозят тот же товар в страну разными путями. Конкуренты не вкладываются в рекламу, продвижение и работу с клиентами, и их товар предлагается дешевле. В результате нарушается ценовой баланс, и дистрибьюторы вынуждены снижать цены. Враг дистрибьютора? Речь, конечно, о параллельном импорте — поступлении на рынок товаров аналогичной марки по альтернативным каналам. На первый взгляд это выглядит как механизм, усиливающий конкуренцию и предлагающий покупателю более дешевый товар. Но на практике такая система приводит к снижению контроля качества и в долгосрочной перспективе — к росту цен. Наблюдения показывают, что параллельный импорт наносит ущерб не только дистрибьюторам, но и рекламному рынку. Жалобы дистрибьюторов Многие дистрибьюторы, с которыми беседовал haqqin.az, жалуются на одну и ту же проблему. Они отмечают, что, даже если в страну завозится продукция известных брендов, без рекламы и постоянных маркетинговых вложений товар остается неизвестным и, естественно, не продается.

«Дистрибьюторы заключают договор с производителем, и в этом договоре фиксируется обязательство производителя не продавать продукцию другим азербайджанским компаниям или частным предпринимателям. Дистрибьютор вкладывает крупные суммы в продвижение и рекламу товара, со временем формирует рынок. Но в этот момент, увидев, что продукт хорошо продается, другие компании начинают завозить тот же товар и продавать его, не потратив ни маната на рекламу. В итоге возникает фактически нечестная конкуренция, и в конце концов обе стороны несут убытки», — так описал ситуацию один из дистрибьюторов. Дистрибьюторы отмечают, что факторов, влияющих на себестоимость товара, и так достаточно много. Наличие параллельного рынка создает дополнительные серьезные риски. В итоге предприниматели теряют интерес к завозу новых брендов. Как защищаются права дистрибьюторов? В Азербайджане права дистрибьюторов в основном регулируются договором с компанией-производителем. Эксперты считают, что для решения проблемы можно использовать опыт других стран. В ряде государств дистрибьюторские соглашения регулируются отдельными законами. Например, в Европейском союзе основным документом в этой сфере считается закон, вступивший в силу в 2022 году. Согласно ему, система эксклюзивной дистрибуции (когда производитель передает право продажи товара на определенной территории только одному посреднику и запрещает другим продавцам работать в этой зоне) допускается лишь для компаний с долей рынка менее 30 процентов. Если этот порог превысить, договор подлежит отдельной проверке. В США действует несколько правил, обеспечивающих защиту прав дистрибьюторов. В Японии и Китае эту сферу регулирует антимонопольное законодательство. В Турции дистрибьюторские соглашения подпадают под правила Антимонопольного ведомства, вступившие в силу в 2012 году. За последние годы контроль за защитой прав эксклюзивных дистрибьюторов, особенно в автомобильной, электронной и фармацевтической сферах, был усилен из-за поступления товаров из Сирии и других неконтролируемых регионов. Что касается Азербайджана, то здесь права дистрибьюторов полностью зависят от условий договора. В лучшем случае они могут защищать свои интересы через суд.

Что говорят эксперты? Эксперты предлагают, чтобы профильные государственные структуры провели встречи с дистрибьюторами и выслушали их проблемы напрямую. С учетом наличия таких стратегических вопросов, как конкуренция и регулирование цен, необходимо разработать соответствующие механизмы. Также предлагается вести таможенный реестр импортируемых брендов и компаний, которым производители предоставили дистрибьюторские права на территории страны. Кроме того, если у товара, ввозимого по параллельному импорту, уже есть официальный дистрибьютор в Азербайджане, возможно введение ограничений на его импорт. Среди других предложений — создание ускоренного механизма сертификации для официальных дистрибьюторов и цифровизация процедур. Экономист Халид Керимли отмечает, что сегодня права дистрибьюторов, порядок распространения товара на определенной территории и другие вопросы регулируются договором между сторонами. Юрист Акрам Гасанов также считает, что у дистрибьюторов есть права, но они в основном зависят от условий заключенного договора. Договор предоставляет дистрибьютору исключительное право на продажу товара: «Компания берет на себя обязательство не продавать продукцию другим предпринимателям в Азербайджане. Нарушение этого обязательства становится предметом судебного разбирательства, поскольку дистрибьюторы вкладывают средства, время и усилия в рекламу и продвижение». По словам Гасанова, на практике встречаются и негативные случаи, хотя предприниматели часто избегают их публичного обсуждения: «Иногда бывает так, что у компании или бренда есть несколько производственных площадок в разных странах. Дистрибьютор закупает товар у головной компании, а другой предприниматель — у завода или торгового центра в третьей стране. И такие ситуации тоже должны регулироваться договором». Экономист Акиф Насирли считает, что ситуация, когда только одна компания продает определенный товар на рынке, может создать риск монополии. При отсутствии конкуренции возрастает вероятность искусственного роста цен, сокращения выбора и ущерба для потребителя. По этой причине многие страны не вводят полный запрет на параллельный импорт и стремятся сохранить определенный уровень конкуренции: «На самом деле сбалансированный подход — это одновременно защита инвестиций официального дистрибьютора и сохранение конкуренции на рынке. Например, профильные структуры могут усилить контроль качества и предотвратить ввоз поддельной или несертифицированной продукции при неофициальном импорте. Параллельно можно предоставить официальным дистрибьюторам определенные юридические преимущества или договорные гарантии. В таком случае интересы предпринимателей защищены, и потребитель не сталкивается с проблемой завышенных цен».