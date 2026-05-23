Россия продает четверть «Аэрофлота»

16:24 1326

Российские власти впервые за долгое время планируют продать крупный пакет акций государственной компании, чтобы наполнить федеральный бюджет, который получил 5,8 триллиона рублей дефицита за первые четыре месяца текущего года.

В пятницу Росимущество объявило об отборе организатора для продажи 23,76% акций «Аэрофлота» — национального авиаперевозчика, услугами которого ежегодно пользуются более 50 миллионов пассажиров.

На продажу выставлена треть госпакета «Аэрофлота», который составляет 73,8% акций. Согласно сообщению Росимущества, эти бумаги планируется продать на бирже, где уже обращается 25% акций компании. Оставшаяся доля — 1,2% — находится в собственности самого «Аэрофлота», еще 0,0001% акций владеет менеджмент.

От продажи государство может выручить 45 млрд рублей, свидетельствуют расчеты The Moscow Times на основе данных Мосбиржи. Общая рыночная капитализация «Аэрофлота» на конец торгов 22 мая составляла 187 млрд рублей, или $2,6 млрд.

Деньги от приватизации поступят в федеральный бюджет, который в этом году сведен с дефицитом 3,8 трлн рублей. При этом на конец апреля фактическая «дыра» в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза.

