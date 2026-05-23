«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Украина научилась сбивать 97% «шахедов»

The Wall Street Journal
16:39 1211

За четыре года войны Украина создала одну из самых эффективных в мире систем противодействия дронам-камикадзе «Шахед», а ее военные технологии все активнее привлекают внимание союзников на Ближнем Востоке и Западе, пишет The Wall Street Journal.

Советник президента Украины по вопросам оборонной промышленности Александр Камышин заявил, что украинские силы уже способны сбивать до 97% иранских дронов «Шахед», которые стали основой российских атак по украинским городам.

«Сейчас мы можем сбить 97% «шахедов». Лично я был удивлен, что кто-то начал атаку на Иран, не изучив сначала решения против «шахедов» ни для себя, ни для своих региональных союзников», – сказал Камышин.

Он добавил, что Украина готова делиться своим опытом с партнерами: «Разумеется, мы были рады помочь».

Украинские оборонные компании уже сотрудничают с саудовскими партнерами в сфере беспилотных систем и борьбы с иранскими «шахедами». Взаимодействие со странами региона может значительно усилиться на фоне эскалации вокруг Ирана.

«Украинские оборонные технологии актуальны, поскольку они отражают высокоактивную инновационную среду, где системы быстро разрабатываются, адаптируются и совершенствуются», – заявил глава компании Science Technology из Эр-Рияда Идрис аль-Закари.

