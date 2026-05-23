Франция не впустит израильского министра

Министру нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру с 23 мая запрещен въезд на территорию Франции. Об этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил в соцсети Х.

«С этого дня Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Франции. Это решение связано с его недопустимыми действиями в отношении французских и европейских граждан, пассажиров флотилии Global Smud.

Мы не можем смириться с тем, чтобы французские граждане подвергались таким угрозам, запугиванию или насилию, тем более со стороны должностного лица», - отметил Барро.