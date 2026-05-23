МЧС снесло незаконную постройку

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках своих полномочий продолжает осуществлять соответствующие мероприятия в связи с незаконным строительством на территории республики.

В этом контексте Апшеронским территориальным отделом Государственной службы по имущественным вопросам был выявлен факт ведения незаконных строительных работ на территории 17-го микрорайона Сумгаита, и в целях принятия соответствующих мер по данному факту было направлено обращение в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На основании обращения в результате мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС с участием представителей Государственной службы по имущественным вопросам и Исполнительной власти города Сумгаита, незаконно возведенная постройка была снесена.