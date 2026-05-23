Ормуз в обмен на компенсации

Иран предложил США открыть Ормузский пролив в обмен на выплату компенсаций со стороны Вашингтона. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатические источники.

«Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Соединенными Штатами компенсаций», - утверждают собеседники телеканала. По их сведениям, Иран передал два предложения Пакистану, выступающему посредником на непрямых переговорах с США. Иранские власти также предложили «обсудить досье санкций и замороженных активов до подписания любого соглашения».

Ранее официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что ядерное досье и вопрос снятия санкций на нынешнем этапе переговоров с США затрагиваться не будут. По его словам, требование об отмене рестрикций является «неизменной позицией» Ирана и будет обсуждаться «на следующих этапах» после завершения работы над соглашением.

В пятницу в Тегеран в рамках посреднической миссии прибыл командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. Он уже провел встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спикером иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом. Как отмечало агентство ISNA, усилия Исламабада направлены на урегулирование разногласий, однако визит командующего «не означает достижения взаимопонимания на первоначальных условиях».