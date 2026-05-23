Ормуз в обмен на компенсации

Иран предложил США открыть Ормузский пролив в обмен на выплату компенсаций со стороны Вашингтона. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатические источники.
«Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Соединенными Штатами компенсаций», - утверждают собеседники телеканала. По их сведениям, Иран передал два предложения Пакистану, выступающему посредником на непрямых переговорах с США. Иранские власти также предложили «обсудить досье санкций и замороженных активов до подписания любого соглашения».
Ранее официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что ядерное досье и вопрос снятия санкций на нынешнем этапе переговоров с США затрагиваться не будут. По его словам, требование об отмене рестрикций является «неизменной позицией» Ирана и будет обсуждаться «на следующих этапах» после завершения работы над соглашением.
В пятницу в Тегеран в рамках посреднической миссии прибыл командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. Он уже провел встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спикером иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом. Как отмечало агентство ISNA, усилия Исламабада направлены на урегулирование разногласий, однако визит командующего «не означает достижения взаимопонимания на первоначальных условиях».
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что визит командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран был направлен на обмен посланиями между Ираном и США. Он отметил, что стороны неоднократно обменивались мнениями по спорным пунктам и их позиции сблизились, однако этого пока недостаточно, чтобы говорить о достижении соглашения.
По словам дипломата, нынешний этап переговоров сосредоточен на прекращении конфликтов по всему региону, включая Ливан, а не на детальном обсуждении ядерной программы Ирана. Он отметил, что ослабление санкций и разморозка иранских активов включены в обсуждаемый меморандум из 14 пунктов, однако детальные ядерные переговоры начнутся лишь на более позднем этапе.
Официальный представитель МИД также подверг критике противоречивую позицию американской стороны, заявив, что Тегеран не может исходить из того, что переговорный процесс обязательно приведет к прорыву.
Касаясь вопроса Ормузского пролива, Багаи подчеркнул, что эта тема «не имеет никакого отношения к США» и касается исключительно Ирана и соседних прибрежных государств.