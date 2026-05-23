Обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества с Уорикским университетом

Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетила Уорикский университет (Великобритания).

На встрече с администрацией университета состоялся обмен мнениями по междисциплинарной модели образования, глобальному сотрудничеству в области исследований и возможностям международного партнерства, а также обсуждались перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего и транснационального образования.

Делегация встретилась с представителями факультетов естественных наук, инженерии и медицины университета, а также Института глобального устойчивого развития. На встречах были представлены образовательные и исследовательские направления, направленные на решение глобальных проблем, таких как переход к экологически чистой энергетике.