Обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества с Уорикским университетом

Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетила Уорикский университет (Великобритания).
На встрече с администрацией университета состоялся обмен мнениями по междисциплинарной модели образования, глобальному сотрудничеству в области исследований и возможностям международного партнерства, а также обсуждались перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего и транснационального образования.
Делегация встретилась с представителями факультетов естественных наук, инженерии и медицины университета, а также Института глобального устойчивого развития. На встречах были представлены образовательные и исследовательские направления, направленные на решение глобальных проблем, таких как переход к экологически чистой энергетике.
Делегация также посетила Международный производственный центр и исследовательские лаборатории университета.
В ходе визита была также предоставлена информация о программе двойного диплома магистра в области «Возобновляемая энергия», совместно реализуемой Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и Уорикским университетом. Было отмечено, что программа отражает общие цели в развитии навыков в стратегических областях и укреплении институционального потенциала.
В рамках визита также состоялась встреча со студентами, обучающимися в Уорикском университете по государственной программе, где они обменялись мнениями о своей академической деятельности и планах на будущее, а также получили ответы на свои вопросы.