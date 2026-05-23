Иран настаивает…

Иран в последнем предложении, переданном США через пакистанского посредника, настаивает на включении Ливана в соглашение о прекращении огня. Об этом говорится в письме главы МИД Ирана Аббаса Аракчи генеральному секретарю движения «Хезболла» Наиму Касему, сообщает в субботу пресс-служба движения.

«В последнем предложении, представленном исламской республикой через пакистанского посредника с целью постоянного и устойчивого прекращения войны, было подтверждено требование о включении Ливана в прекращение огня», - приводит выдержку из письма пресс-служба «Хезболлы».

В письме также отмечается, что Тегеран с самого начала посреднических усилий ряда стран региона поднимал вопрос об увязке прекращения огня в Ливане с любым соглашением.

Аракчи подчеркнул, что Иран «до последнего момента» не откажется от поддержки движений, которые, по его словам, борются за свои права и свободу, и, прежде всего, «Хезболлы».

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан.

Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают наносить ежедневные удары по территории Ливана.