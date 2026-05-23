Зеленский: Россия готовится ударить «Орешником»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные, в том числе от американских и европейских партнеров, о подготовке Россией удара с применением «Орешника», сообщают украинские СМИ.
По его словам, эта информация проверятся. При этом, как отметил он, есть признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различных вооружений.
Зеленский добавил, что Украина готовит ПВО настолько, насколько это возможно, и будет отвечать «совершенно справедливо на каждый российский удар». «Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно завершать – мир нужен, а не какие-то ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека», - заявил Зеленский.
Важно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера, добавил украинский лидер.
В России заявление украинского президента пока не комментировали.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) за нанесение удара по заводу «Метафракс Кемикалс». Это один из крупнейших российских производителей метанола и его производных. Завод находится в городе Губаха Пермского края.
«Метафракс Кемикалс» — важная часть российской химической индустрии. Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника, и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества», — написал президент Украины в своем телеграм-канале. По его информации, теперь производственный процесс на предприятии остановлен.
Ранее власти Пермского края сообщили об атаке беспилотников на «одно из промышленных предприятий региона». Губернатор Дмитрий Махонин объявил, что пострадавших нет, а несколько беспилотников были сбиты на подлете. Из-за атаки временно остановил работу аэропорт Перми.