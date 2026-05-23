Зеленский: Россия готовится ударить «Орешником»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные, в том числе от американских и европейских партнеров, о подготовке Россией удара с применением «Орешника», сообщают украинские СМИ.

По его словам, эта информация проверятся. При этом, как отметил он, есть признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различных вооружений.

Зеленский добавил, что Украина готовит ПВО настолько, насколько это возможно, и будет отвечать «совершенно справедливо на каждый российский удар». «Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно завершать – мир нужен, а не какие-то ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека», - заявил Зеленский.

Важно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера, добавил украинский лидер.

В России заявление украинского президента пока не комментировали.