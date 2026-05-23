Пашинян пообещал уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что покинет свой пост, если этого потребует народ. Об этом он сказал во время предвыборной кампании в Ереване, сообщают армянские СМИ.

«Если 700 тыс. человек — это более 50% избирателей — скажут: «Никол, оставайся», Никол останется. Если люди скажут: «Никол, уходи», кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга народа», — заявил Пашинян.

Премьер Армении 23 мая посетил район Аван в Ереване, где вместе с представителями партии «Гражданский договор» раздавал агитационные материалы и призывал жителей участвовать в парламентских выборах, которые пройдут 7 июня.