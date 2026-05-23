Число жертв атаки на Старобельск возросло

До 18 человек возросло число жертв атаки ВСУ на общежитие в Старобельске.

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших из-за атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске (на захваченной РФ территории Луганской области), в результате общее число жертв составило 18 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

«На поверхность из-под завалов достали тела еще двух человек. Итого 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли. Предварительно, под завалами могут находиться три человека», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 42 пострадавших.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.