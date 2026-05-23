«Затишье перед бурей»: партия Ататюрка на грани раскола

Напряженность в Республиканской народной партии (РНП), возникшая после того, как суд Анкары аннулировал итоги 38-го съезда CHP, несколько спала благодаря телефонному разговору между новым лидером партии Кемалем Кылычдароглу и его предшественником Озгюром Озелем.

В ходе беседы Озель признал лидерство Кылычдароглу, восстановленное судебным решением, и призвал его в короткие сроки созвать новый съезд. Кылычдароглу, в свою очередь, заявил, что съезд будет проведен «в подходящее время». 23 мая в Анкаре Озель собрал фракцию партии в парламенте и был избран ее руководителем — 95 голосами «за» из 96 присутствовавших депутатов. Примечательно, что этот пост он занимал и в период предыдущего руководства Кылычдароглу — до 2023 года, фактически исполнив тем самым судебное предписание о возврате к прежнему статус-кво.

Тем не менее эксперты, следящие за турецкой политикой, считают наступившее затишье «тишиной перед большой бурей». Сторонники Озеля настаивают на скором созыве внеочередного съезда — сразу после девятидневных выходных дней праздника Гурбан. Лагерь Кылычдароглу, напротив, увязывает проведение съезда с предварительной «чисткой» в партии.

Ключевым полем сражения станет партийный совет — главный руководящий орган РНП между съездами, наделенный полномочиями выдвигать кандидатов в депутаты и на посты мэров. Созыв внеочередного съезда требует 31 голос «за» из 60 голосов членов совета. По данным источников haqqin.az, расклад сил там крайне неоднозначен: по некоторым сведениям, фракция Кылычдароглу располагает перевесом всего в три голоса.

Схожая ситуация складывается и в Высшем дисциплинарном совете. Согласно судебному решению, его председателем вновь становится депутат от Артвина Угур Байрактутан. Источники характеризуют его как человека, дистанцирующегося от команды Озеля, однако выступающего за примирение сторон во избежание раскола партии.