О бедном дистрибьюторе замолвим слово
«Затишье перед бурей»: партия Ататюрка на грани раскола

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
Напряженность в Республиканской народной партии (РНП), возникшая после того, как суд Анкары аннулировал итоги 38-го съезда CHP, несколько спала благодаря телефонному разговору между новым лидером партии Кемалем Кылычдароглу и его предшественником Озгюром Озелем.

Имамоглу могут лишить партбилета

В ходе беседы Озель признал лидерство Кылычдароглу, восстановленное судебным решением, и призвал его в короткие сроки созвать новый съезд. Кылычдароглу, в свою очередь, заявил, что съезд будет проведен «в подходящее время». 23 мая в Анкаре Озель собрал фракцию партии в парламенте и был избран ее руководителем — 95 голосами «за» из 96 присутствовавших депутатов. Примечательно, что этот пост он занимал и в период предыдущего руководства Кылычдароглу — до 2023 года, фактически исполнив тем самым судебное предписание о возврате к прежнему статус-кво.

Тем не менее эксперты, следящие за турецкой политикой, считают наступившее затишье «тишиной перед большой бурей». Сторонники Озеля настаивают на скором созыве внеочередного съезда — сразу после девятидневных выходных дней праздника Гурбан. Лагерь Кылычдароглу, напротив, увязывает проведение съезда с предварительной «чисткой» в партии.

Ключевым полем сражения станет партийный совет — главный руководящий орган РНП между съездами, наделенный полномочиями выдвигать кандидатов в депутаты и на посты мэров. Созыв внеочередного съезда требует 31 голос «за» из 60 голосов членов совета. По данным источников haqqin.az, расклад сил там крайне неоднозначен: по некоторым сведениям, фракция Кылычдароглу располагает перевесом всего в три голоса.

Схожая ситуация складывается и в Высшем дисциплинарном совете. Согласно судебному решению, его председателем вновь становится депутат от Артвина Угур Байрактутан. Источники характеризуют его как человека, дистанцирующегося от команды Озеля, однако выступающего за примирение сторон во избежание раскола партии.

Не исключено, что часть кемалистов может уйти и создать собственную партию

Ожидается, что администрация Кылычдароглу инициирует дисциплинарные разбирательства против ряда мэров и депутатов, обвиняемых в коррупции. Не исключено «временное отстранение» от членства в партии некоторых фигурантов расследований — в том числе находящегося под стражей мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В таком сценарии роль Высшего дисциплинарного совета резко возрастет, а межфракционная напряженность усилится.

В парламентской фракции, насчитывающей 138 депутатов, расклад, по данным источников, выглядит следующим образом: около 80 человек поддерживают Озеля, порядка 40 — Кылычдароглу, еще 18, включая депутата Огуза Каана Салыджи, сохраняют нейтралитет, полагая, что обе стороны должны пойти на уступки ради сохранения единства партии.

Эксперты убеждены: именно этот хрупкий баланс сил является главным индикатором того, что в ближайшие дни в РНП развернется острое противостояние. При этом аналитики не исключают, что взаимное давление — требование Озеля провести новый съезд и ожидаемые «чистки» со стороны Кылычдароглу — может в итоге привести к появлению новой политической партии.

