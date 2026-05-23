О бедном дистрибьюторе замолвим слово
Африка просит сотни миллионов на Эболу

обновлено 20:27
20:27 314

Африке необходимо почти $319 млн для реагирования на вспышку Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касейя.

«На данный момент — это почти $319 млн, - отметил он. - Это бюджет, который страны запрашивают на профилактику или реагирование на вспышку заболевания. Из них $265 млн требуется ДРК и Уганде и еще $54 млн - другим африканским странам».

Власти ДРК и Уганды объявили о вспышке лихорадки Эбола 15 мая. Она вызвана штаммом вируса Эбола-Бундибугио, который впервые был выявлен осенью 2007 года на территории Уганды. Смертность от него составляет около 30-50%. От него нет ни вакцины, ни специальных лекарств. 

Эпицентром нынешней вспышки является конголезская провинция Итури, которая граничит с Угандой. Специалисты не исключают, что вирус распространялся несколько недель, прежде чем медики забили тревогу.

Согласно предварительным данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, в рамках нынешней вспышки зафиксировано 178 смертей и еще около 745 случаев заражения вирусом Эбола. Лабораторно пока подтверждены 9 летальных исходов и 85 случаев заражения.

*** 19:35

Министерство здравоохранения Уганды в субботу сообщило о трех новых случаях заболевания Эболой, в результате чего общее число инфицированных в рамках текущей вспышки в стране достигло пяти, сообщает Reuters.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку редкого штамма вируса Бундибугио чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного масштаба и заявила, что риск национальной эпидемии в Демократической Республике Конго «очень высок».

В соседней с Угандой стране, являющейся центром вспышки, зарегистрировано около 750 возможных случаев заболевания и 177 вероятных смертей.

ВОЗ заявила, что позднее обнаружение, отсутствие вакцины или специфических противовирусных препаратов, широко распространенное вооруженное насилие и высокая мобильность населения делают Демреспублику Конго особенно уязвимой.

Новые случаи заболевания в Уганде включают водителя, который перевозил первого подтвержденного пациента в стране, и медицинского работника, подвергшегося воздействию вируса во время ухода за этим пациентом. Оба проходят лечение и были выявлены среди известных контактных лиц, говорится в заявлении министерства.

Третий случай - женщина из ДРК, въехавшая в Уганду.

Министерство заявило, что все выявленные контакты, связанные с подтвержденными случаями заболевания, находятся под пристальным наблюдением, и призвало общественность сохранять бдительность и сообщать о подозрительных симптомах.

