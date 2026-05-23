Африка просит сотни миллионов на Эболу

Африке необходимо почти $319 млн для реагирования на вспышку Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касейя.

«На данный момент — это почти $319 млн, - отметил он. - Это бюджет, который страны запрашивают на профилактику или реагирование на вспышку заболевания. Из них $265 млн требуется ДРК и Уганде и еще $54 млн - другим африканским странам».

Власти ДРК и Уганды объявили о вспышке лихорадки Эбола 15 мая. Она вызвана штаммом вируса Эбола-Бундибугио, который впервые был выявлен осенью 2007 года на территории Уганды. Смертность от него составляет около 30-50%. От него нет ни вакцины, ни специальных лекарств.

Эпицентром нынешней вспышки является конголезская провинция Итури, которая граничит с Угандой. Специалисты не исключают, что вирус распространялся несколько недель, прежде чем медики забили тревогу.

Согласно предварительным данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, в рамках нынешней вспышки зафиксировано 178 смертей и еще около 745 случаев заражения вирусом Эбола. Лабораторно пока подтверждены 9 летальных исходов и 85 случаев заражения.