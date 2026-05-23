Эльвин Наджафзаде на последних секундах вырвал победу у российского борца и стал чемпионом Европы

В Самокове (Болгария) близится к завершению чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 15 лет.

Сегодня четвертую золотую медаль Азербайджану принес вольник Эльвин Наджафзаде. В весовой категории до 85 кг он в финале на последних секундах вырвал победу у россиянина Ибрагима Магомедова - 5:4.

По ходу поединка Эльвин проигрывал 1:4, но сначала, за 40 секунд до конца, сократил разрыв в счете, а когда оставалось меньше десяти секунд заработал победные два балла.