Эльвин Наджафзаде на последних секундах вырвал победу у российского борца и стал чемпионом Европы

В Самокове (Болгария) близится к завершению чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 15 лет.
Сегодня четвертую золотую медаль Азербайджану принес вольник Эльвин Наджафзаде. В весовой категории до 85 кг он в финале на последних секундах вырвал победу у россиянина Ибрагима Магомедова - 5:4.
По ходу поединка Эльвин проигрывал 1:4, но сначала, за 40 секунд до конца, сократил разрыв в счете, а когда оставалось меньше десяти секунд заработал победные два балла.
May 23, 2026
Напомним, в предыдущие дни золото в составе сборной Азербайджана завоевали борцы греко-римского стиля Гусейн Амрахлы (38 кг) и Паша Аслан (44 кг), а также Ульвия Мусаева (33 кг).
Также сегодня в финале у девочек Гюлай Хасмамедова (36 кг) уступила россиянке Елизавете Кирилловой и стала серебряным призером.