Тайная свадьба сына Трампа

«Согласно данным реестра браков округа Палм-Бич, в четверг [21 мая] в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, Дональд Трамп–младший, старший сын президента [США], женился на Беттине Андерсон, светской львице и инфлюенсере», — говорится в материале.

По информации издания, после регистрации брака пара направилась на частный остров на Багамах, где планируется «масштабное торжество». Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что присутствовать на мероприятии не будет.

Свадьба состоялась через пять месяцев после того, как президент США объявил о помолвке своего сына на новогодней вечеринке в Белом доме, тогда же, 15 декабря 2025 года это подтвердил и сам Трамп-младший. Вместе с Андерсон они впервые появились на публике как пара на инаугурационных мероприятиях президента США еще в январе 2025 года.