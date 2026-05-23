Зеленский отверг предложение Мерца

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Киеву ассоциированное, но лишенное права голоса членство в Евросоюзе. Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть полноправным членом ЕС.

Украинский лидер подчеркнул, что его страна защищает Европу, отражая российское вторжение, и отметил важность ее полноценного членства в Евросоюзе.

В своем ежедневном обращении Зеленский заявил, что «без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным – полноправным».

«Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всех живет в мире», — добавил он, призвав 27 стран-членов Союза продвигать переговоры о вступлении.