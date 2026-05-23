Три нерешенных вопроса между Ираном и США

21:27

Источник, близкий к переговорной группе Ирана, сообщил агентству Fars, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном могут сорваться, если США не проявят большей гибкости, несмотря на утверждения о том, что американцы уже отказались от некоторых своих прежних позиций.

По данным источника, между сторонами сохраняются три основных разногласия.

Первое касается ядерной программы Ирана. Тегеран настаивает, что не будет обсуждать ядерные вопросы в ходе текущего раунда переговоров, и допускает такие переговоры только на более позднем этапе, если сначала будут реализованы меры по укреплению доверия.

Второй вопрос связан с замороженными активами Ирана. Источник сообщил, что Тегеран требует перевода и разблокировки замороженных иранских средств до вступления в какие-либо официальные переговоры.

Третье разногласие касается Ормузского пролива. США хотят, чтобы морское судоходство полностью вернулось к прежним условиям, в то время как Иран стремится сохранить контроль над судоходными путями и регулировать количество судов, которым разрешен проход через пролив, в рамках своих собственных правил.

