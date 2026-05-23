Сабина Алиева призвала общество поддержать абитуриентов

Как сообщает haqqin.az, омбудсмен заявила, что экзаменационный период является важным этапом для молодежи, и подчеркнула, что жизнь и здоровье каждого человека считаются наивысшей ценностью. Было отмечено, что, хотя экзамены — один из важных этапов жизни, они не являются единственным критерием, определяющим будущее и потенциал человека. Было отмечено, что в современном мире существуют разные пути к успеху и что перед каждым молодым человеком открываются разные возможности.

Сабина Алиева отметила, что чувства волнения и тревоги, связанные с экзаменационным процессом, естественны, и посоветовала молодым людям обращать внимание на свое эмоциональное состояние и при необходимости делиться своими мыслями с семьей, учителями или специалистами. Она сказала, что каждый результат — это опыт, открывающий новые возможности и способствующий будущему развитию.

В обращении также содержится призыв к родителям, в котором омбудсмен подчеркивает, что рискованное поведение наблюдается среди абитуриентов накануне и после экзаменов. Было отмечено, что важно поддерживать молодых людей в этот деликатный период, выслушивать их с пониманием и оказывать мотивацию. Также было заявлено, что результаты экзаменов не следует рассматривать как показатель, определяющий ценность личности у молодых людей.

Омбудсмен добавила, что здоровая и благоприятная семейная среда оказывает положительное влияние на психологическое благополучие молодых людей. Она также отметила важность проявления особой чуткости со стороны соответствующих государственных структур, образовательных учреждений и представителей СМИ.