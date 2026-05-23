АФФА убедила раскрывшегося в «Нефтчи» итальянского суперталанта играть за сборную Азербайджана

Объявлен состав молодежной (U-21) сборной Азербайджана по футболу, которая проведет сборы в турецкой Испарте и сыграет там товарищеские матчи со сверстниками из Бахрейна (6 июня) и Кыргызстана (9 июня).

Отец Лоренцо работал в Азербайджане, а потому Меззотеро-младший несколько лет тренировался в Баку. « Карабах », «Леон», но по-настоящему он раскрылся в «Нефтчи». Мальчик выделялся особым талантом, наколотив в детских лигах кучу голов, часто играя в командах более старших возрастов. В одном из матчей он забил 11 мячей!

Затем родители уехали из Баку, и Лоренцо покинул Азербайджан вместе с ними. Он тренировался в различных академиях, а в прошлом году заключил контракт с «Сампдорией» из Генуи. На счету Меззотеро 11 голов в юношеской лиге в Италии.

Об Азербайджане у 17-летнего парня остались лишь хорошие воспоминания. И благодаря грамотной работе новой команды АФФА Лоренцо удалось привлечь в сборную Азербайджана. Это серьезное усиление для молодежной сборной Азербайджана с перспективой привлечения его в будущем в национальную команду.