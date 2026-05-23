Чехия предлагает отключить Россию от интернета

Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО к «решительным и, возможно, асимметричным» мерам в ответ на «продолжающиеся провокации России» на восточном фланге альянса. В интервью газете The Guardian он заявил, что Москва выработала «стиль поведения, который почти достигает порога применения статьи 5, но неизменно остается чуть ниже него» (статья 5 Устава НАТО предусматривает, что нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех).

В числе возможных шагов Петр Павел назвал отключение России от глобального интернета, исключение ее банков из международных финансовых систем, а также сбивание самолетов, нарушающих воздушное пространство стран НАТО.

Комментируя текущую ситуацию, президент Чехии подчеркнул, что альянсу не следует ограничиваться дипломатическими заявлениями. «К сожалению, Россия не понимает красивых слов. Они понимают язык силы», — сказал он.

Чешский президент предупредил, что отсутствие реакции лишь подталкивает Москву к дальнейшей эскалации. «Если мы не отреагируем на нарушения, с которыми сталкиваемся сегодня, Россия, вероятно, активизируется», — заявил он.

Отдельно Петр Павел раскритиковал европейские страны за неспособность выработать самостоятельную стратегию в отношении России. «Вместо этого мы в основном ждем сигналов из Вашингтона», — отметил он. По его мнению, наиболее благоприятный момент для усиления давления на Москву был упущен в прошлом году, однако текущая ситуация все еще позволяет предпринять «последнюю попытку» санкционного давления. «Если вы хотите отмены санкций, обсуждения европейской безопасности — мы к этому готовы. Но условие ясно: прекращение огня и мирные переговоры по Украине», — резюмировал Петр Павел.

Заявление чешского президента прозвучало на фоне серии инцидентов в Балтийском регионе. На этой неделе истребитель НАТО сбил беспилотник над Эстонией, а ранее случаи нарушения воздушного пространства дронами фиксировались в Латвии и Литве. Как отмечает издание, в большинстве эпизодов речь шла о дронах, предположительно, украинских, которые меняли курс под действием российских средств РЭБ.