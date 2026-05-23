Погиб консул Азербайджана в Тебризе

Консул Азербайджана в городе Тебризе погиб в результате автомобильной аварии. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана в X.
«Новость о гибели нашего уважаемого коллеги-дипломата, консула Азербайджанской Республики в городе Тебриз Исламской Республики Иран Рамиля Имранова в результате дорожно-транспортного происшествия на автомагистрали Джульфа–Тебриз близ поселка Маранд при исполнении служебных обязанностей глубоко потрясла нас», — говорится в сообщении.
Hörmətli diplomat həmkarımız, Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərindəki Baş Konsulluğunun konsulu vəzifəsində çalışan Ramil Rza oğlu İmranovun Culfa-Təbriz avtomagistral yolunda Mərənd qəsəbəsi yaxınlığında xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən…— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) May 23, 2026