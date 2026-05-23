AZAL о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы под Актау
23 мая 2026, 23:03 2002

По итогам переговоров между правительствами Азербайджана и России уже достигнута договоренность о выплате российской стороной компенсаций наследникам граждан Азербайджана, погибших в результате катастрофы под Актау. Об этом председатель правления ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Самир Рзаев заявил, отвечая на вопрос о крушении самолета AZAL в декабре 2024 года в интервью Азербайджанскому государственному телевидению (AzTV).

«Одновременно, согласно достигнутому соглашению, ущерб, причиненный «Азербайджанским авиалиниям» (AZAL) в результате катастрофы, также будет компенсирован правительством России.

В целом перечисление выделенных средств российской стороной Азербайджану планируется в ближайшее время. После этого на нас будет возложена задача по выплате этих средств наследникам погибших», - отметил Рзаев.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 AZAL, выполнявший рейс J2-8243 Баку - Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили - 29.

