Все возможные соперники «Карабаха» в 1-м раунде Лиги Европы

Сегодня стали известны все шесть возможных соперников «Карабаха» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.
После того как сегодня в финале Кубка Молдовы «Шериф» обыграл «Зимбру», последним потенциальным оппонентом вице-чемпиона Азербайджана стала словацкая «Жилина».
«Карабах» при жеребьевке 1-го раунда будет среди «сеяных».
Полный список «несеяных» соперников команды Гурбана Гурбанова в 1-м раунде:
«Жилина» (Словакия), «Войводина» (Сербия), «Университатя Клуж» (Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия).
Жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится 16 июня. Днем позже пройдет жеребьевка 2-го раунда. Тут «Карабах» также будет «сеяным». Три из девяти возможных соперников уже известны: «Твенте» (Нидерланды), «Тромсе» (Норвегия) и «Хаммарбю» (Швеция).