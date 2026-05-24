Вэнс может сойти с дистанции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность отказаться от участия в президентской гонке 2028 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники издания, после решения главы нацразведки Тулси Габбард уйти в отставку вице-президент оказался в изоляции по вопросам внешней политики. По словам источников, Вэнс остался единственным «голубем» в администрации президента США Дональда Трампа.

На этом фоне растет влияние госсекретаря Марко Рубио, сообщает издание. Как утверждают источники Daily Mail, глава Госдепа сейчас играет ключевую роль в определении внешней политики Вашингтона.

12 мая президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «идеальной командой» кандидатов на выборах в 2028 году от Республиканской партии. Кого он видит в роли президента, Трамп, однако, не уточнил. В конце апреля Politico со ссылкой на источники писало, что некоторые соратники Дональда Трампа все чаще видят в госсекретаре Марко Рубио «серьезного претендента» на пост президента США.

Согласно результатам мартовских опросов, рейтинг Марко Рубио с прошлого года вырос на 33%, а Джей Ди Вэнса — снизился на 8%. Вэнс, однако, все еще опережает потенциального соперника на 26%, пользуясь поддержкой 53% респондентов.