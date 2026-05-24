Туск созывает министров

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал на утро 24 мая экстренное заседание правительства после ложного сообщения о пожаре в гданьской квартире семьи президента Кароля Навроцкого. Об этом глава польского правительства написал в соцсети X.
По словам Туска, сигнал о возгорании поступил в пожарную службу и стал «очередной телефонной провокацией».
Премьер отметил, что находится в постоянном контакте с министрами и спецслужбами. Он также сообщил, что передал президенту слова солидарности.
Туск подчеркнул, что подобные действия провокаторов направлены против безопасности государства.