Стрельба у Белого дома. Стрелок убит. Заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп после стрельбы у Белого дома поблагодарил «великолепную Секретную службу» и правоохранительные органы за оперативность и профессионализм, напомнив о важности для всех будущих президентов создать в Вашингтоне «самое безопасное и надежное» место. Об этом он написал в Truth Social. Трамп охарактеризовал стрелка как склонного к насилию и, «возможно, одержимого самым ценным сооружением нашей страны». «Стрелок скончался после перестрелки с агентами Секретной службы у ворот Белого дома. Это событие произошло спустя месяц после стрельбы на ужине для корреспондентов в Белом доме и показывает, насколько важно для всех будущих президентов создать в Вашингтоне, округ Колумбия, самое безопасное и надежное помещение подобного рода. Этого требует национальная безопасность нашей страны!» — написал глава Белого дома. В конце апреля Трамп после стрельбы в зале приемов отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, заявил, что этого не случилось бы, если бы в Белом доме был секретный бальный зал. Но позже сенат заблокировал законопроект о выделении $1 млрд на усиление безопасности Белого дома, связанное с проектом строительства бального зала Трампа в восточном крыле.

* * * 07:35 В районе административного здания Эйзенхауэра, расположенного рядом с Западным крылом Белого дома, произошла стрельба. Корреспонденты нескольких американских СМИ сообщили, что слышали звуки, предположительно, десятков выстрелов возле Белого дома. Вскоре после этого Секретная служба эвакуировала их с Северной лужайки в зал для брифингов. CNN сообщал, что в этом районе прозвучали десятки оружейных выстрелов. Позже стало известно, что мужчина подошел к посту охраны, достал из сумки оружие и открыл огонь по сотрудникам Секретной службы. Ответным огнем нападавший был смертельно ранен, позже его смерть констатировали в больнице.

Во время перестрелки был тяжело ранен случайный прохожий. Пока не установлено, был ли прохожий ранен стрелявшим мужчиной или попал под ответный огонь сотрудников охраны. Никто из сотрудников Секретной службы не пострадал. Внутри Белого дома репортерам было приказано оставаться на месте, агенты Секретной службы кричали «ложитесь» и предупреждали о «выстрелах», отмечает CNN. Представитель Секретной службы США сообщил CNN, что ведомство расследует сообщения о выстрелах на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, что находится непосредственно за пределами комплекса Белого дома. Источники CBS News сообщили, что возле Белого дома было произведено от 15 до 30 выстрелов.