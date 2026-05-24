Россия атаковала Киев ракетами и дронами: много жертв и разрушений. Возможно, был удар «Орешником» по Белой Церкви

Российские войска в ночь на воскресенье, 24 мая, в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Большинство сообщений об ударах поступает из Киева и области.

В Шевченковском районе в центральной части столицы Украины один человек погиб после того, как беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Кроме того, в Шевченковском районе беспилотник попал в многоэтажку на уровне третьего и четвертого этажей; в Оболонском районе на севере Киева - в 16-этажный жилой дом на уровне 12-13-го этажей; в Соломенском районе в западной части города БПЛА попал в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. Кроме того, в разных районах Киева и пригородах зафиксировано падение обломков дронов и ракет, которое привело к пожарам, сообщил Кличко. По предварительным данным, пострадали не менее 21 человека, отметил мэр. По его словам, 13 человек были госпитализированы, из них трое раненых в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 15-летний подросток, уточнил Кличко. Произошло попадание возле одной из школ. В укрытии школы находятся люди. По предварительной информации, вход в укрытие засыпало, написал Кличко. Также, по его словам, известно о попадании еще в одну школу в Шевченковском районе — там начался пожар на втором этаже.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате удара по одному из бизнес-центров в Шевченковском районе люди в укрытии оказались заблокированными. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о повреждении жилых домов в семи из десяти административных районов Киева в результате российской атаки в ночь на воскресенье. Онлайн-издание Times of Ukraine и некоторые мониторинговые Telegram-каналы, опираясь на видео в социальных сетях, предполагают, что РФ нанесла удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по неустановленному объекту в городе Белая Церковь южнее Киева. Пользователи соцсетей опубликовали видео с нескольких ракурсов, на которых запечатлены характерное для «Орешника» отделение боевых блоков ракеты и мощные взрывы.