AZAL о компенсациях семьям жертв авиакастрофы под Актау
Россия атаковала Киев ракетами и дронами: много жертв и разрушений. Возможно, был удар «Орешником» по Белой Церкви

Российские войска в ночь на воскресенье, 24 мая, в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Большинство сообщений об ударах поступает из Киева и области.

В Шевченковском районе в центральной части столицы Украины один человек погиб после того, как беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Кроме того, в Шевченковском районе беспилотник попал в многоэтажку на уровне третьего и четвертого этажей; в Оболонском районе на севере Киева - в 16-этажный жилой дом на уровне 12-13-го этажей; в Соломенском районе в западной части города БПЛА попал в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. Кроме того, в разных районах Киева и пригородах зафиксировано падение обломков дронов и ракет, которое привело к пожарам, сообщил Кличко. По предварительным данным, пострадали не менее 21 человека, отметил мэр. По его словам, 13 человек были госпитализированы, из них трое раненых в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 15-летний подросток, уточнил Кличко. Произошло попадание возле одной из школ. В укрытии школы находятся люди. По предварительной информации, вход в укрытие засыпало, написал Кличко. Также, по его словам, известно о попадании еще в одну школу в Шевченковском районе — там начался пожар на втором этаже.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате удара по одному из бизнес-центров в Шевченковском районе люди в укрытии оказались заблокированными. 

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о повреждении жилых домов в семи из десяти административных районов Киева в результате российской атаки в ночь на воскресенье.

Онлайн-издание Times of Ukraine и некоторые мониторинговые Telegram-каналы, опираясь на видео в социальных сетях, предполагают, что РФ нанесла удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по неустановленному объекту в городе Белая Церковь южнее Киева. Пользователи соцсетей опубликовали видео с нескольких ракурсов, на которых запечатлены характерное для «Орешника» отделение боевых блоков ракеты и мощные взрывы.

Официальные представители Воздушных сил ВСУ и местные власти не прокомментировали ситуацию. Информация о масштабах разрушений и возможных жертвах среди гражданского населения отсутствует.

В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ ранее появилось предупреждение об угрозе применения гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник».

Ранее о возможности применения этого оружия, в том числе по Киеву, в течение ближайших часов предупреждал президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки. Он призвал партнеров Киева реагировать на подобные шаги России и затягивание ею войны «не постфактум, а превентивно» за счет усиления давления на Москву. Официальные источники РФ пока не подтверждали применение ракеты.

22 мая президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в «террористическом акте», заявив, что украинские беспилотники нанесли удар по студенческому общежитию в Старобельске (городе на востоке Луганскской области, захваченном Россией). Российский президент поручил министерству обороны подготовить предложения по ответным мерам.

В свою очередь, Генштаб ВСУ назвал «манипулятивными» сообщения российской стороны о том, что украинские военные нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры на аннексированных РФ территориях Украины. ВСУ, говорилось в заявлении, наносят удары «по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны». Украинский Генштаб признал, что в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар «по ряду объектов (россиян)». Среди них — нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления, включая «один из штабов подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск».

Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщили накануне, что число жертв удара ВСУ по колледжу и общежитию педуниверситета в Старобельске увеличилось до 21 человека. 23 мая спасатели извлекли из-под завалов тела еще пяти детей. Общее число пострадавших из-за атаки, совершенной 22 мая, по этим данным, достигло 63 человек (включая погибших). Под завалами больше не осталось людей, поисково-спасательная операция завершена, добавили в МЧС РФ.

Если удар ракетой «Орешник» подтвердится, он станет третьим зафиксированным случаем применения этой баллистической ракеты российскими войсками с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. До этого РФ атаковала Украину «Орешником» в ноябре 2024 года. В январе 2026 года РФ вновь атаковала Украину «Орешником», целью удара стал объект в Львовской области на западе страны. Российские власти обосновали очередное применение баллистической ракеты якобы имевшей место в конце 2025 года попытке атаки украинских БПЛА на резиденцию Путина на Валдае. Тогда к заявлениям РФ об «атаке» скептически отнесся даже президент США Дональд Трамп, представителям которого Москва передала «доказательства» инцидента.

