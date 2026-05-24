Америка уже проводит учения в Венесуэле

Вооруженные силы США провели учения над Каракасом. Это первые военные маневры Соединенных Штатов в Венесуэле с тех пор, как 3 января американские войска захватили лидера страны Николаса Мадуро. Об этом информирует Reuters.

В маневрах приняли участие два самолета MV-22B Osprey, которые приземлились возле посольства США в Каракасе, а также корабли, вошедшие в территориальные воды Венесуэлы в Карибском море. По заявлению венесуэльского правительства, эти маневры были санкционированы как тренировки по эвакуации на случай чрезвычайных медицинских ситуаций или стихийных бедствий.

Командующий Южным командованием ВС США Фрэнсис Донован прибыл в Каракас на одном из самолетов Osprey. Он провел встречу с представителями временного правительства Венесуэлы, которое возглавляет бывшая вице-президент Делси Родригес.

В своем заявлении посольство США подчеркнуло, что остается «приверженным обеспечению реализации» трехэтапного плана президента Дональда Трампа, «в частности, стабилизации ситуации в Венесуэле».

3 января 2025 года американские спецназовцы захватили Николаса Мадуро. После этого управление страной перешло к временному правительству во главе с Делси Родригес. Правительство Родригес уже приняло ряд законов, открывающих для Соединенных Штатов доступ к крупным нефтяным и горнодобывающим ресурсам страны.