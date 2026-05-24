К Трампу обратились: Остановите войну

Лидеры арабских и мусульманских стран, принимавшие участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, призвали его согласиться на сделку с Ираном и завершить боевые действия в регионе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Ранее президент США сообщил, что провел разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном.

«Региональный источник сообщил, что все арабские и мусульманские лидеры, участвовавшие в звонке с Трампом в субботу, призывали его принять сделку, чтобы положить конец войне и провести деэскалацию ситуации в регионе», - написал Равид в X, добавив: «Послание от всех было таким: пожалуйста, остановите войну на благо всего региона».