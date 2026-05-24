Соглашение США и Ирана. Есть позиция и Израиля: подробности

Одним из условий документа является то, что в течение 60 дней Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, а Иран согласится разминировать мины, установленные в проливе, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Взамен США снимут блокаду иранских портов и предоставят Ирану некоторые исключения из санкций, чтобы позволить ему свободно продавать нефть.

По данным издания, Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию.

Соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней, пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника и источники. В течение этого времени будет вновь открыт Ормузский пролив, а Тегеран сможет свободно продавать нефть. Кроме того, состоятся переговоры по ограничению иранской ядерной программы.

Американский чиновник пояснил, что чем быстрее иранцы разминируют пролив и возобновят судоходство, тем быстрее будет снята блокада. Ключевым принципом соглашения, предложенным президентом Дональдом Трампом, он назвал «освобождение от исполнения обязательств». Иран требовал немедленной разморозки средств и снятия санкций, но, по словам собеседника, американская сторона настояла на том, что это произойдет только после значимых уступок со стороны Тегерана.

Проект меморандума включает также обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и переговоры о приостановке программы обогащения урана и отказе от запасов высокообогащенного урана. По утверждению источников портала, иранцы через посредников дали устные обещания по поводу уступок, на которые они готовы пойти по этому пункту.

Американские войска останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения.

В проекте документа о взаимопонимании также указано, что война между Израилем и «Хезболлой» в Ливане должна закончиться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Трампом в субботу выразил обеспокоенность по поводу этого условия, сообщил израильский чиновник. Он также обеспокоен другими аспектами сделки, но изложил свою позицию «уважительно и почтительно», рассказал американский чиновник. Нетаньяху пояснил, что это не будет «односторонним прекращением огня»: если «Хезболла» попытается перевооружиться или атаковать, Израилю будет разрешено ответить. «Если «Хезболла» будет вести себя прилично, Израиль тоже будет вести себя прилично», — добавил чиновник. «У Биби есть свои внутренние соображения, но Трамп должен думать об интересах США и мировой экономики», — сказал собеседник.

По словам американского чиновника, Белый дом рассчитывает, что последние разногласия будут улажены в ближайшие часы и что о соглашении будет объявлено в воскресенье, 24 мая.

Издание отмечает, что упомянутые детали не подтверждены иранской стороной, хотя Тегеран дал понять, что сделка близится к завершению.

Ранее The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что одним из ключевых элементов предлагаемого соглашения между Вашингтоном и Тегераном стал отказ последнего от запасов обогащенного урана. По данным газеты, американские переговорщики через посредников ясно дали понять иранцам, что без какого-либо соглашения по запасам урана на начальном этапе сделки они откажутся от переговоров и возобновят свою военную кампанию.

Накануне Трамп заявил, что в рамках сделки с Тегераном Ормузский пролив будет открыт. По его словам, обсуждаются «заключительные аспекты и детали соглашения», о нем будет объявлено в ближайшее время.