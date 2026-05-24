Взрыв на угольной шахте в Китае: Си приказал наказать виновных

Взрыв газа произошел вечером в пятницу на угольной шахте Люшэньюй в уезде Цинъюань. В момент аварии под землей находились 247 рабочих, передает агентство. По данным управления по чрезвычайным ситуациям в Цинъюане, спасательная операция продолжается. Причина взрыва газа пока не установлена.

По меньшей мере 90 человек погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в северной китайской провинции Шаньси, девять пропали без вести, 123 доставлены в больницы, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Reuters обращает внимание, что вначале сообщалось о восьми погибших и более чем 200 рабочих, спасенных из шахты. Причины резкого увеличения числа жертв официально не объяснялись.

По сообщению государственных СМИ Китая, начальство шахты задержано. Шахтой управляет компания Tongzhou Group. Государственные СМИ сообщили, что уровень угарного газа в шахте «превысил допустимые нормы».

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим и поиска выживших, попросив правительство расследовать причины аварии и привлечь виновных к ответственности.

Агентство «Синьхуа» сообщает, что власти Китая начали расследование обстоятельств и причин взрыва на угольной. На место катастрофы прибыла межведомственная группа чиновников, которую возглавляет вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК КПК Чжан Гоцин. В задачи группы входит руководство аварийно-спасательными работами, а также расследование причин аварии. Чиновники должны будут определить меру ответственности местных властей, регуляторов, руководство предприятия, на котором произошла авария. Также в ее компетенции — назначение наказания виновным.

AFP отмечает, что это крупнейшая подобная авария в Китае за последние 17 лет. В 2009 году взрыв на шахте в провинции Хэйлунцзян унес жизни 108 человек.